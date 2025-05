Die Basketballer aus Trier gewinnen die Halbfinalserie in der zweitklassigen Pro A gegen Phoenix Hagen klar. Die Rückkehr des Standorts Trier in die Bundesliga nach einem Jahrzehnt ist somit perfekt.

Trier steigt in die Basketball-Bundesliga auf

Die Vet-Concept Gladiators Trier steigen in die Basketball-Bundesliga auf.

Trier - Die Basketballer der Vet-Concept Gladiators Trier haben den sportlichen Aufstieg in die Bundesliga geschafft. Die Trierer gewannen das dritte Halbfinalspiel in der zweitklassigen Pro A zu Hause gegen Phoenix Hagen 87:69 (43:40). Damit setzten sich die Gladiators in der Best-of-five-Serie mit 3:0 durch. Der zweite Aufsteiger wird im Playoff-Halbfinale zwischen Science City Jena und den Gießen 46ers ermittelt.

Die Lizenz für die Basketball-Bundesliga (BBL) haben die Gladiators schon erhalten - allerdings unter Auflagen und Bedingungen. Diese seien jedoch „keine große Hürde“ und „einkalkuliert“, hatte Geschäftsführer und Präsident Achim Schmitz schon vor der Halbfinalserie gegen Hagen gesagt.

Der Standort Trier kehrt somit nach zehn Jahren wieder in die BBL zurück. In der Saison 2014/2015 war die TBB Trier, die in derselben Spielzeit insolvent ging, abgestiegen. Als Reaktion auf die Insolvenz wurden die Gladiators gegründet, die im vergangenen Jahr noch knapp den Aufstieg verpasst hatten.