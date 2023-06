Limbach-Oberfrohna - Bei einem Auffahrunfall in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau) sind zwei Menschen verletzt worden. Wegen eines anhaltenden Lastwagens hatte der Fahrer eines Wohnmobils bremsen müssen, so dass ihm ein Transporter ins Heck fuhr, wie die Polizei mitteilte. Anschließend krachte ein weiterer Transporter in die Unfallstelle. Die beiden 21 und 25 Jahre alten Transporterfahrer erlitten leichte Verletzungen. Bei dem Unfall am Montagmorgen entstand ein Sachschaden von etwa 150.000 Euro.