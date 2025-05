Sanderleben/Wiederstedt - Ein Motorradfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto nahe Sandersleben bei Halle schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei stieß der 53-Jährige am Donnerstag mit dem entgegenkommenden Wagen einer 38-Jährigen zusammen. Er sei auf dem Weg von Sandersleben nach Wiederstedt gewesen. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Halle (an der Saale) gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt.