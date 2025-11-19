Ein Autofahrer gerät auf einer Straße im Landkreis Wittmund auf die Gegenfahrbahn. Sein Fahrzeug stößt dort mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen.

Friedeburg - Zwei junge Männer sind bei einem Zusammenstoß von zwei Autos im ostfriesischen Friedeburg (Landkreis Wittmund) ums Leben gekommen. Ein 62 Jahre alter Autofahrer war auf einer Bundesstraße mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte. Sein Auto stieß dabei mit dem entgegenkommenden Wagen eines 19-Jährigen aus dem Landkreis Friesland zusammen.

Der 19-Jährige und sein 20 Jahre alter Beifahrer wurden bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starben. Der 62-Jährige wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn mit einem Hubschrauber in eine Klinik.

Auto schleudert in Graben

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Morgen auf der Bundesstraße 436 zwischen Friedeburg und Etzel auf Höhe einer Einmündung. Das Auto des 19-Jährigen wurde durch die Wucht des Zusammenpralls in einen angrenzenden Graben geschleudert. Die Polizei ermittelt nun, warum der 62 Jahre alter Fahrer aus dem Landkreis Ammerland auf die Gegenfahrbahn fuhr.

Zahlreiche Kräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr waren im Einsatz. Die Bundesstraße blieb am Unfallort bis zum Nachmittag voll gesperrt.