Bestseller, Kinofilm, Theater: Christoph Kramers erstes Buch sorgt für Furore. Jetzt schreibt er schon am nächsten Roman. Und auf die Bühne kommt „Das Leben fing im Sommer an“ auch.

Düsseldorf - Fußball-Weltmeister Christoph Kramer (34) arbeitet nach seinem erfolgreichen Roman-Debüt („Das Leben fing im Sommer an“) an seinem zweiten Buch. „Es wird wieder ein Roman“, sagte der ehemalige Fußball-Profi von Borussia Mönchengladbach der „Rheinischen Post“.

Mit dem steigenden Erfolgsdruck weiß Kramer umzugehen. „Ich habe mein ganzes Leben als Profifußballer mit viel Druck gelebt – und mag sogar einen gewissen Druck“, sagte Kramer, der von 2014 bis 2016 Nationalspieler war und 2014 Weltmeister wurde. Auch ein Kinofilm entsteht bereits aus Kramers Buch über die erste große Liebe eines Teenagers im Fußball-Sommer 2006.

Jetzt auch im Theater

Das Theater hat Kramer inzwischen ebenfalls entdeckt. Am Freitag wird im Düsseldorfer Schauspielhaus die Bühnenfassung von „Das Leben fing im Sommer an“ uraufgeführt - und Kramer wird dabei sein. „Theater ist wirklich etwas Cooles“, sagte der gebürtige Solinger. „Ich habe mir darum fest vorgenommen, künftig viel häufiger Inszenierungen zu besuchen.“

Kramer konnte Proben und auch die Bühne schon ansehen. Gespielt wird das Stück auf der kleinen Bühne im Schauspielhaus mit Platz für etwa 300 Zuschauer. Bei der Bühnenfassung habe er ein gutes Gefühl, „weil sie sehr nah am Roman dran war“, sagte Kramer. Dennoch würden die Schauspielerinnen und Schauspieler „mitunter etwas ganz anderes in dem Text sehen, als es von mir ursprünglich angelegt war“.

Er würde sich aber nie zutrauen, ihnen Ratschläge von der Seite zu geben, sagte der Fußball-TV-Experte. „Das sind alles Profis, die am besten wissen, wie es geht - und die mich hier und da einbinden.“