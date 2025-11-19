Bei bundesweiten Kontrollen zu Schwarzarbeit werden in Berlin etwa ein Dutzend Objekte durchsucht. Mit einem bislang erfreulichen Ergebnis.

Berlin - Mehrere Standorte in Berlin wurden durch Beamte des Zolls kontrolliert. Dabei könne man nur zwei der 256 überprüften Personen einen mutmaßlichen Betrug vorwerfen, teilte das Berliner Hauptzollamt mit. Die Prüfung dauere jedoch weiterhin an, hieß es.

Insgesamt standen am Dienstag im Rahmen einer bundesweiten Prüfung zu Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung im Berliner Stadtgebiet 12 Objekte von etwa 21 verschiedenen Arbeitgebern im Fokus der Beamten. Ein besonderer Blick galt einer Veranstaltungshalle im Bezirk Prenzlauer Berg. Dort fand am Abend ein Konzert mit rund 10.000 Zuschauern statt.