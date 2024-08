Ein Auto biegt in Osnabrück in eine Straße ein. Dort gehen gerade zwei Menschen über eine grüne Ampel – die daraufhin angefahren werden.

Osnabrück - Zwei Menschen sind in Osnabrück von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die beiden Fußgänger mit Gepäck hätten am Samstag eine Fußgängerampel bei Grün überquert, als ein abbiegendes Auto angefahren habe, teilte die Polizei mit. Der Fahrer sei daraufhin mit erhöhter Geschwindigkeit in seinem Wagen geflohen. Die beiden schwer verletzten Fußgänger, eine 25-Jährige und ein 27-Jähriger, wurden einer Polizeisprecherin zufolge per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zum Fahrer.