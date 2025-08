Lichtentanne/Ehrenfriedersdorf - Einhörner, Pferde und Dinosaurier halten sich hartnäckig auf den Zuckertüten der Schulanfänger, ebenso Fußball, Autos und Polizei. Doch wenn bald wieder Zehntausende Erstklässler zur Einschulung ihre heiß ersehnten Schultüten bekommen, sind auch neue Motive darauf.

„Das Gaming-Thema wird präsenter“, sagt Christiane Beck vom Hersteller Nestler im Erzgebirge. Auch Sonderanfertigungen mit einem Bild des Schulanfängers und dem Einschulungsdatum würden häufiger gefragt.

Hersteller wie Nestler oder Roth in Lichtentanne bei Zwickau entwickeln jedes Jahr etliche neue Motive in unterschiedlichen Ausführungen. Denn auf jeden Schulanfänger kommen mehrere Schultüten - häufig auch für Gäste oder zur Dekoration der Schulanfangsfeier.

Neben den Evergreens, die immer wieder neu gestaltet werden, geht es auch darum, neuen Trends nachzuspüren. Dabei spielt der Erfolg von Kinofilmen eine große Rolle.

Schultüte in Minecraft-Optik

Renner in diesem Jahr sei eine Tüte in Pixelgrafik mit dem Titel „Block Game“, erklärt Zuckertüten-Hersteller Lukas Roth. Das Motiv erinnert an das Computerspiel Minecraft, das dieses Jahr auch mit einem Film viele Menschen in die Kinos gelockt hat. Die Nachfrage sei so groß, dass die Tüte zeitweise ausverkauft gewesen sei, sagt Roth. Auch der neue „Jurassic World“-Film habe das Interesse an Dinosaurier-Motiven neu befeuert, ergänzt Designerin Beck.

Der Brauch, Kindern den Schulanfang mit Zuckertüten zu versüßen, werde nur im deutschsprachigen Raum gepflegt, so die Hersteller. Daher verkaufen sie die Tüten vor allem in Deutschland sowie in Österreich und der Schweiz.

Bei Nestler sind es den Angaben zufolge jedes Jahr mehr als 2 Millionen Stück, Roth spricht von einer „mittleren sechsstelligen Zahl“. Als Symbol für den Beginn eines neuen Lebensabschnitts seien Zuckertüten inzwischen aber auch als Präsent für andere Anlässe beliebt, erläutert Beck. Etwa für den bestandenen Führerschein oder beim Renteneintritt.

Im Osten sind die Zuckertüten größer – und eckig

Schulanfänger in Ostdeutschland bekommen in der Regel die größeren Tüten. Denn einige Unterschiede zwischen Ost und West haben sich nach Angaben der Hersteller bis heute gehalten. So werden im Osten 85 Zentimeter große und eckige Tüten bevorzugt, im Westen eher 70 Zentimeter große und runde. In Süddeutschland und Nordrhein-Westfalen würden sie häufig selbst gebastelt und gestaltet. Dazu haben die Hersteller Rohlinge und Bastelsets im Angebot.

Während die Schulanfänger ihren großen Tag noch vor sich haben, blicken die Unternehmen längst aufs nächste Jahr voraus. Die Neuentwicklung beginne jeweils im Januar des Vorjahres, erklärt Roth. Bevor die neuen Tüten in Produktion gehen, werden in Lichtentanne aber erst einmal Adventskalender produziert. Bei Nestler in Ehrenfriedersdorf haben vorerst befüllbare Ostereier aus Pappe den Platz der Zuckertüten eingenommen.