Quedlinburg - Eine mobiles Toilettenhäuschen und ein Strohhaufen haben in Quedlinburg (Landkreis Harz) kurz nacheinander gebrannt. Laut Polizei ist in beiden Fällen von Brandstiftung auszugehen. Um 02.05 Uhr wurde zunächst der Brand des Toilettenhäuschens gemeldet. Die Feuerwehr brachte die Situation schnell unter Kontrolle. Um 02.45 Uhr folgte dann die Meldung eines größeren Brandes. Ein Strohhaufen stand vollständig in Flammen und konnte nur noch kontrolliert abgebrannt werden, wie die Polizei mitteilte. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an.