Neuhaus - Ein Mann ist mit seinem Auto frontal gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug geprallt und gestorben. Der 81-Jährige geriet am Donnerstag auf der B188 bei Neuhaus östlich von Wolfsburg aus bisher nicht bekannter Ursache in den Gegenverkehr, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte. Der 33 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Autos wurde leicht verletzt.

Trotz Reanimationsversuchen von Rettungskräften starb der 81-Jährige am Unfallort; der andere Autofahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Bundesstraße war im Bereich des Unfalls zeitweise vollständig gesperrt.