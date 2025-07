Ein junger Mann liegt tot in einem Bachlauf. Nun sind zwei Heranwachsende in Untersuchungshaft. Den beiden Beschuldigten wird eine schreckliche Tat vorgeworfen.

Zella-Mehlis/Meiningen - Nach dem Fund eines toten 23-Jährigen in einem Bachlauf in Zella-Mehlis sind nun zwei tatverdächtige junge Männer festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft Meiningen ermittelt gegen die beiden 19-Jährigen wegen Mordverdachts. Die Deutschen seien am Morgen in Meiningen und Zella-Mehlis festgenommen worden und nach Erlass eines Haftbefehls in Untersuchungshaft gekommen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Im Juni war die Leiche des jungen Mannes in einem Bachlauf in Zella-Mehlis entdeckt worden. Weitere Details zu den Hintergründen und Umständen der Tat gibt die Staatsanwaltschaft mit Blick auf laufende Ermittlungen nicht bekannt.