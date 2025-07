Hamburg - Die TSV Hannover-Burgdorf ist der Frühstarter in den ersten Spieltag der neuen Spielzeit der Handball-Bundesliga. Wie der Ligaverband HBL mitteilte, empfangen die Niedersachsen am 27. August (19.00 Uhr) den VfL Gummersbach. Insgesamt wurden die ersten zehn Spieltage zeitgenau angesetzt.

Der THW Kiel tritt am 28. August (19.00 Uhr) beim HC Erlangen an. Schon am 23. August eröffnet der Pokalsieger aus Kiel mit dem Supercup gegen Meister Füchse Berlin die neue Spielzeit. Die SG Flensburg-Handewitt spielt am 30. August (19.00 Uhr) bei der HSG Wetzlar, der HSV Hamburg am 31. August (16.30 Uhr) beim TVB Stuttgart.

Terminiert ist auch schon das 113. Schleswig-Holstein-Derby zwischen Flensburg und Kiel. Der THW ist am 11. Oktober (15.40 Uhr) bei der SG zu Gast.