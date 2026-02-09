Unbekannte haben Kabel an einer Bahnstrecke in Leipzig beschädigt. Die Folgen bekommen nun Pendler und Reisende zwischen Leipzig und Chemnitz zu spüren. Wann der Schaden behoben sein wird? Unklar.

Leipzig - Nach Vandalismus an einer Bahnstrecke ist der Zugverkehr zwischen Leipzig und Chemnitz gestört. „Unbekannte haben am Wochenende den Kabelkanal beschädigt, die Reparaturarbeiten laufen“, teilte die Deutsche Bahn auf dpa-Anfrage mit. „Wir können aktuell leider noch keine Prognose geben, wann die Strecke wieder vollständig befahrbar sein wird.“

Der RE6 wird von der Mitteldeutschen Regiobahn betrieben. Nach deren Angabe fallen mehrere Züge zwischen Leipzig-Hauptbahnhof und Leipzig-Liebertwolkwitz aus und werden durch Busse ersetzt. „Alle anderen Züge werden im Abschnitt Geithain-Leipzig Hbf ohne Zwischenhalt umgeleitet.“ Es bestehe daher keine Gefahr, dass die auf diesem Abschnitt eingesetzten neuen Akkuzüge unterwegs liegenbleiben, hieß es auf Nachfrage. Da die Strecke nicht elektrifiziert ist, werden diese Züge jeweils an den Endhaltestellen in Leipzig und Chemnitz geladen. Sie sind seit Monatsbeginn im Einsatz.