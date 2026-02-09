Eine Stufe gibt nach, eine Frau stürzt in die Rolltreppe - und wird eingeklemmt. Wie konnte die Verunglückte dann gerettet werden?

Dresden - Eine Frau ist in einem Dresdner Einkaufszentrum wegen eines Rolltreppen-Defekts schwer verletzt worden. Als die 43-Jährige vom ersten Obergeschoss ins Erdgeschoss fahren wollte, gab eine Stufe plötzlich nach und sie stürzte etwa einen halben Meter in den Rolltreppenkörper, wie die Feuerwehr mitteilte. Da sich die Treppe zunächst weiterbewegte, wurde die Frau eingeklemmt.

Ein Sicherheitsmechanismus habe die Rolltreppe dann automatisch gestoppt. Ein Notarzt stabilisierte die Verletzte, während Einsatzkräfte der Feuerwehr die technische Rettung vorbereiteten, wie es hieß. Mit einem hydraulischen Gerät wurde die Frau schließlich befreit - dann in ein Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Notrufen sei zunächst von einem Einsturz der Rolltreppe ausgegangen worden, teilte die Feuerwehr mit. Es waren 32 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Die Polizei ermittelt zur Ursache des Unglücks am Montagnachmittag im Otto-Dix-Center im Stadtteil Strehlen.