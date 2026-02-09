RB Leipzig hält an seinem Torwart-Trio fest und verlängert die Verträge. Auch der 35-jährige Péter Gulácsi bleibt noch bis 2027. Sein möglicher Nachfolger darf auf die Position als Nummer eins hoffen.

Leipzig - Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat die Verträge mit seinen drei Torhütern verlängert. Péter Gulácsi unterschrieb einen neuen Kontrakt bis Juni 2027. Der 35-Jährige geht damit in seine zwölfte Saison bei den Sachsen.

Der zwölf Jahre jüngere Belgier Maarten Vandevoordt band sich bis 2030. Er ist seit 2024 bei RB und gilt als Torwart mit Perspektive, der bereits im kommenden Sommer auf den Aufstieg zur Nummer 1 hoffen darf. Auch Leopold Zingerle (31) verlängerte seinen Vertrag, er bleibt bis 2028.

„Auf Pete ist jederzeit Verlass, er zeigt sich in seiner bereits elften Saison bei uns erneut als sicherer Rückhalt“, sagte Sport-Geschäftsführer laut RB-Mitteilung über Gulácsi. Der Ungar könne dem Team mit seiner Erfahrung nach wie vor sehr viel geben.

Zu Vandevoordt sagte Schäfer: „Wir haben Maarten bereits vor ein paar Jahren mit der Perspektive verpflichtet, dass ihm die Zukunft gehört.“ Er habe starke Anlagen und seine Fähigkeiten schon in fast 200 Profispielen unter Beweis gestellt. Mit seiner Spielweise passe Vandevoordt optimal zu dem Fußball passt, „den wir spielen wollen“, meinte Schäfer.