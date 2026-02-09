Sachsen-Anhalt kann in den nächsten Jahren mit zusätzlichen Millionen vom Bund für Bildung und Kitas planen. Doch reicht das Geld für die dringend nötigen Investitionen?

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sprach von einem „Tropfen auf den heißen Stein“ (Symbolbild)

Magdeburg - Sachsen-Anhalt erhält in den kommenden vier Jahren 104,6 Millionen Euro für die Sanierung von Hochschulen, Wissenschaftseinrichtungen und den Ausbau von Kitas. Das sieht die Vereinbarung von Bund und Ländern zum Einsatz von Mitteln aus dem Sondervermögen des Bundes für Infrastruktur und Klimaschutz vor.

Der jährliche Verfügungsrahmen liegt bei rund 26,1 Millionen Euro. Wie die Mittel zwischen Hochschulen und Wissenschaft einerseits und der Kindertagesbetreuung andererseits aufgeteilt werden, liegt in der Verantwortung des Landes.

Die Bildungsgewerkschaft GEW kritisierte, die Verteilungsfrage werde nach unten delegiert und Bildungsbereiche würden gegeneinander ausgespielt. Vier Milliarden Euro bundesweit seien nicht mehr als ein „Tropfen auf den heißen Stein“. Auch die Hochschulrektorenkonferenz sieht den Investitionsbedarf deutlich höher.