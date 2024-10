Nach einer Stellwerkstörung fahren die Züge auf der Strecke zwischen Rheine und Leer in Ostfriesland wieder. Reisende müssen sich jedoch weiterhin auf Verzögerungen einstellen.

Leer - Nach einer Stellwerkstörung ist der Zugverkehr auf der Bahnstrecke zwischen Leer in Ostfriesland und Rheine in Nordrhein-Westfalen wieder aufgenommen worden. „Weil die Reparaturarbeiten noch andauern, kann es heute auf der Strecke zu Verzögerungen von wenigen Minuten kommen“, sagte ein Bahnsprecher am Donnerstag. Wann die Störung vollständig behoben ist, sei noch unklar.

Ein defektes Stellwerk bei Ihrhove im Landkreis Leer hatte seit Dienstag für Verzögerungen im Fern- und Regionalverkehr gesorgt, weil laut Deutscher Bahn bei Bauarbeiten an der Strecke ein Kabel für die Leit- und Sicherungstechnik durchtrennt worden war.