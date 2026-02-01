Arne Maier spielte in dieser Saison keine Rolle mehr beim FC Augsburg. In Ungarn will er bei einem Vertrauten seine Karriere wieder in Gang bringen.

Augsburg - Der FC Augsburg trennt sich von Fußball-Profi Arne Maier. Der Mittelfeldspieler verlässt den Bundesligisten und wechselt mit sofortiger Wirkung zu Ujpest Budapest. Dort trifft Maier auf seinen einstigen Förderer Pal Dardai. Der langjährige Coach von Hertha BSC ist beim ungarischen Erstligisten mittlerweile Sportchef. Über die Ablösemodalitäten hätten beide Vereine Stillschweigen vereinbart, wie der FC Augsburg mitteilte.

Maier war im Sommer 2021 auf Leihbasis von Hertha BSC nach Augsburg gewechselt und später für eine Ablöse von rund fünf Millionen Euro fest verpflichtet worden. Der heute 27-Jährige bestritt seitdem 118 Pflichtspiele, in denen er zehn Treffer erzielte. In dieser Saison spielte Maier, dessen Vertrag Ende Juni ausgelaufen wäre, sportlich keine Rolle mehr in Augsburg.

„Die Zeit in Augsburg war eine prägende Phase meiner Karriere. Ich wurde von Beginn an gut aufgenommen und habe gemeinsam mit den Fans besondere Momente erlebt, die mir in Erinnerung bleiben werden. Für diese Erinnerungen und Erfahrungen bin ich sehr dankbar“, äußerte der frühere U21-Europameister Maier.