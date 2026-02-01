Was hängt da an der Siegessäule? Zu entziffern ist der Schriftzug nur schwer. Das Transparent soll auf die Lage der Kurden in Nordsyrien aufmerksam machen. Was die Polizei dazu sagt.

Berlin - Unbekannte haben am Nachmittag ein Transparent mit einem prokurdischem Schriftzug oben an der Siegessäule im Berliner Tiergarten angebracht. „All eyes on Kobane“ („Alle Augen auf Kobane“) ist darauf zu lesen. Wer für die Aktion verantwortlich ist, ist der Berliner Polizei zufolge bisher nicht bekannt.

Die Polizei war vor Ort, hat aber keine Personen feststellen können, die mit dem Transparent in Verbindung zu bringen waren. Es war am Geländer der Aussichtsplattform am oberen Teil der Siegessäule befestigt, unterhalb der vergoldeten Figur der Siegesgöttin Viktoria. Die Siegessäule war vorübergehend für Besucher gesperrt.

Kobane wird überwiegend von Kurden bewohnt

Kobane ist eine überwiegend von Kurden bewohnte Stadt an der türkisch-syrischen Grenze. Die humanitäre Lage gilt dort auch nach dem umfassenden Waffenstillstandsabkommen zwischen der Übergangsregierung in Syrien und der kurdisch angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) als angespannt. Der kurdisch verwaltete Nordosten Syriens ist als Rojava bekannt, viele Menschen dort wünschen sich einen eigenen Staat.

In Berlin hat es in den vergangenen Wochen mehrfach pro-kurdische Demonstrationen gegeben, zum Teil mit mehreren Tausend Teilnehmern. Anlass war die schwierige Situation der Kurden in Syrien und die Angst vor einer weiteren Eskalation des Konflikts. Regierungstruppen und die SDF lieferten sich in der jüngeren Vergangenheit Kämpfe um Macht, Einfluss und Gebietskontrolle in Nord- und Ostsyrien.