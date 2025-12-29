Die Knallerei an Silvester bedeutet für Zoo-, Wild- und Haustiere erheblichen Stress. Zoodirektor Knieriem richtet sich mit deutlichen Worten an die Berlinerinnen und Berliner.

Zoodirektor Andreas Knieriem spricht sich angesichts der Lärmbelastung für Tiere an Silvester für ein generelles Böllerverbot aus. (Archivbild)

„Wir können dankbar dafür sein, dass wir in einem Land leben dürfen, in dem derzeit Frieden herrscht“, betonte er. „Warum manche Menschen freiwillig eine kriegsähnliche Geräuschkulisse in ihrer Nachbarschaft herstellen möchten, ist mir persönlich ein Rätsel. Deshalb befürworte auch ich ein Böllerverbot in der Berliner Innenstadt.“

(Berliner Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem per Mitteilung angesichts der hohen Stressbelastung für Zoo-, Wild- und Haustiere an Silvester.)