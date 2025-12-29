Aus einem Mehrfamilienhaus in Dessau-Roßlau soll illegal Feuerwerk verkauft werden. Vor Ort findet die Polizei zahlreiche Feuerwerkskörper.

Dessau-Roßlau - Die Polizei hat illegale Feuerwerkskörper bei einer Durchsuchung in Dessau-Roßlau gefunden. Insgesamt sicherten die Beamten 2.300 zum Teil illegale Feuerwerkskörper, darunter auch sogenannte Polenböller, wie die Polizei Dessau-Roßlau mitteilte.

Am Samstag gingen Hinweise bei der Polizei ein, dass aus einem Mehrfamilienhaus illegal Feuerwerk verkauft werde. Vor Ort stießen die Polizisten auf drei verdächtige Menschen im Alter von 40 bis 46 Jahren, wie es hieß. Im Anschluss fand die Durchsuchung statt.

Die drei Verdächtigen kamen nach den Polizei-Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.