Ein lauter Knall und beschädigte Fensterscheiben: Die Polizei rückt nach Berlin-Schöneberg aus - doch findet keine Täter.

Berlin - Mehrere Fensterscheiben sind in Berlin-Schöneberg beschädigt worden. Anwohner hörten am Sonntagabend einen lauten Knall, wie die Polizei Berlin mitteilte. Später stellten Polizisten an mehreren Wohnhäusern kaputte Fensterscheiben fest, wie es hieß. Die Täter flüchteten demnach unerkannt. Verletzt wurde dabei niemand. Noch ist unklar, wie es genau zu den Schäden kam. Die Polizei ermittelt.