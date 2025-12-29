Mancher Händler wurden vor dem Verkauf von Feuerwerk Opfer von Dieben, die sich an Containern mit Pyrotechnik zu schaffen machten. (Symbolbild)

Rangsdorf - Vor dem Verkaufsstart für Silvester-Feuerwerk haben Diebe in Rangsdorf (Kreis Teltow-Fläming) einen Container aufgebrochen und Pyrotechnik gestohlen. Der Schaden wird auf mehr als 20.000 Euro geschätzt, wie die Polizei mitteilte. Die Tat soll sich am Wochenende ereignet haben. Am 29. Dezember begann der Verkauf von Feuerwerk.

Bereits wenige Tage zuvor hatten unbekannte Täter in Mahlow, ebenfalls im Kreis Teltow-Fläming, das Schloss eines Überseecontainers aufgebrochen und Pyrotechnik mitgenommen.