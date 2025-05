Schkölen - Eine Ziege und ihr Lamm sind nördlich von Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis) von einer Weide gestohlen worden. Zunächst unbekannte Diebe montierten am Mittwoch drei Zaunlatten ab und kletterten über den unter Strom stehenden Weidezaun, wie die Polizei mitteilte. Sie stahlen die Tiere und flohen. Als der Eigentümer den Diebstahl in dem Ort Schkölen am Nachmittag bemerkte, rief er die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.