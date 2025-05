Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen Mann erhoben. Er soll sich bei einem Überfall auf einen Getränkemarkt als Polizist getarnt haben - und so ins Büro des Geschäftsführers gelangt sein.

Räuber in „Polizei“-Shirts überfallen Getränkemarkt

Berlin - Gekleidet in schwarzen T-Shirts mit der Aufschrift „Polizei“ sollen zwei Männer einen Getränkemarkt in Berlin-Moabit überfallen haben. Die Staatsanwaltschaft hat nun einen der Männer, einen 22-Jährigen, wegen Raubes, Körperverletzung, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Amtsanmaßung angeklagt, wie es einer Mitteilung hieß. Er sitzt in Untersuchungshaft. Sein Komplize ist immer noch flüchtig.

Den Angaben zufolge soll das Duo den Markt in der Westhafenstraße Ende März überfallen haben. In ihrer Verkleidung gelangten die Männer bis in das Büro des Geschäftsführers. Diesen soll der Komplize des 22-Jährigen mit einer Pistole bedroht und ihn und eine hinzugekommene Zeugin gefesselt haben. Mit dem Schlüssel des Mannes sollen sie dann 100.000 bis 130.000 Euro aus dem Tresor entwendet haben. Die Opfer konnten sich befreien und um Hilfe rufen.

Ein Zeuge nahm die Verfolgung auf. Der Mittäter des 22-Jährigen konnte auf einem Motorroller fliehen - allerdings ohne Beute. Diese hatte der 22-Jährige dabei, der sein Moped nicht gestartet bekam. Bei einem Gerangel mit dem Zeugen soll der 22-Jährige nach dem Zeugen geschlagen und versucht haben, ihn mit einem Klappmesser zu verletzen. Laut Staatsanwaltschaft hat sich der Angeschuldigte zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert.