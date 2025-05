Lüdersburg - In der Gemeinde Lüdersburg im Landkreis Lüneburg hat ein Feuerwehrfahrzeug gebrannt. Die Polizei wurde gegen 6.00 Uhr am Donnerstag über eine Rauchentwicklung im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr informiert, wie es in einer Mitteilung hieß. Das Feuer an einem Löschfahrzeug habe man schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht.

Das Fahrzeug sei erheblich beschädigt worden, sodass ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstanden sei. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.