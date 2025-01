Kiliann Sildillia hat in Freiburg einen schweren Stand - und Wolfsburg offenbar Interesse am Franzosen. Doch Trainer Julian Schuster setzt weiter auf den jungen Außenverteidiger.

Freiburg - Trainer Julian Schuster vom SC Freiburg hat offenbar kein Interesse daran, den unzufriedenen Kiliann Sildillia womöglich abzugeben. Der Franzose spiele eine „sehr wichtige Rolle“ und man sei „froh darüber, ihn bei uns zu haben“, sagte der Coach des badischen Fußball-Bundesligisten.

Mehreren Medienberichten zufolge soll der VfL Wolfsburg an Sildillia interessiert sein. Der Außenverteidiger kommt für den SC in der laufenden Saison erst auf 64 Einsatzminuten in der Liga und stand dabei kein einziges Mal in der Startelf. Lediglich im DFB-Pokal durfte er einmal von Beginn an ran.

Mit Frankreich im Olympia-Finale

„Natürlich ist mir bewusst, dass er sich das nach Olympia anders vorgestellt hat“, sagte Schuster über Sildillia, der mit Frankreichs Auswahl bei den Sommerspielen in Paris Silber geholt hatte. „Aber das ist die Situation in unserem Kader und die Entwicklung des Vereins und der Mannschaft“, betonte er.

Der 22-Jährige spiele dennoch eine „sehr zentrale Rolle“, erklärte Schuster - sowohl mit Blick auf die Partie gegen Aufsteiger Holstein Kiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) als auch „die nächsten Spiele“.