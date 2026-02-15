Wolfsburg - Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben im Titelkampf der Bundesliga möglicherweise entscheidende Punkte liegen lassen. Das Team von Trainer Stephan Lerch kam am 18. Spieltag nicht über ein 1:1 (1:0) gegen Abstiegskandidat SGS Essen hinaus. Damit liegen die Wolfsburgerinnen, die ein Spiel weniger als der FC Bayern absolviert haben, bereits elf Punkte hinter dem Spitzenreiter und Vorjahresmeister aus München zurück. Die Münchnerinnen spielen erst an diesem Montag (18.00 Uhr) bei Werder Bremen.

Auch Popps Einwechslung hilft nicht

Die VfL-Fußballerinnen waren gegen den Abstiegskandidaten zwar durch Kessya Bussy in der 4. Minute in Führung gegangen, kassierten aber kurz nach der Pause den Ausgleich durch Ella Touon (48.). Lerch brachte nach einer guten Stunde unter anderem noch die frühere DFB-Kapitänin Alexandra Popp. Die Gastgeberinnen verpassten aber den Siegtreffer, da Ella Peddemors in der Nachspielzeit noch eine dicke Chance vergab.