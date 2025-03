Leipzig - Bei einem Feuer in Leipzig ist in der Nacht ein Wohnwagen vollständig ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Feuerwehr gegen Mitternacht in die Küchenholzallee gerufen, in der der Wohnwagen auf einem Platz neben der Straße stand. Die Einsatzkräfte verhinderten, dass die Flammen auf andere Fahrzeuge übergriffen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar.