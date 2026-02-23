Lüneburg - Ein 61 Jahre alter Bewohner einer Obdachlosenunterkunft in Lüneburg ist am Sonntagabend tot aufgefunden worden. Die Polizei ermittelt wegen Totschlags gegen einen 53 Jahre alten Mitbewohner, wie es in einer Pressemitteilung hieß. Der Mann sei dringend tatverdächtig seinen Mitbewohner im Verlauf der letzten Tage getötet zu haben, er wurde vorläufig festgenommen.

Einsatzkräfte stellten deutliche Hinweise auf ein Tötungsdelikt in dem gemeinsamen Zimmer fest. Parallel fiel der 53-Jährige durch sein Verhalten auf, zog sich in einen anderen Raum der Unterkunft zurück und drohte sich mit mehreren Messern zu verletzen. Einsatzkräfte konnten den Mann zur Aufgabe bewegen. Zuvor verletzte er sich schwer, so dass er notoperiert werden musste. Er schwebt nach derzeitigem Stand nicht in Lebensgefahr, ist jedoch nicht vernehmungsfähig, wie es weiter hieß.