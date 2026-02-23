Sögel - Bei einem Unfall im niedersächsischen Emsland ist eine Müllpresse im Graben liegen geblieben. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Fahrer dabei leicht verletzt. Der junge Mann kam am Montagmorgen aus Sögel in Fahrtrichtung Werlte nach rechts von der Straße ab. Das Fahrzeug blieb dabei im angrenzenden Erdgraben liegen. Warum er von der Fahrbahn abkam, ist bisher nicht bekannt. Auch zur Höhe des Schadens gibt es bislang keine Informationen. Für die Bergung des Müllfahrzeugs musste eine Teilstrecke der Straße gesperrt werden. Die Sperrung dauert weiterhin an.