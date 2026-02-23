weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  3. Unfälle: Müllpresse landet im Graben – 21-Jähriger verletzt

Ein 21 Jahre alter Fahrer ist mit einer Müllpresse von der Straße abgekommen und landet in einem Graben. Die Bergung sorgt für eine Teilsperrung der Strecke.

Von dpa 23.02.2026, 12:05
Ein 21-Jähriger kommt mit einer Müllpresse im Graben zum Stehen. (Symbolbild)
Sögel - Bei einem Unfall im niedersächsischen Emsland ist eine Müllpresse im Graben liegen geblieben. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Fahrer dabei leicht verletzt. Der junge Mann kam am Montagmorgen aus Sögel in Fahrtrichtung Werlte nach rechts von der Straße ab. Das Fahrzeug blieb dabei im angrenzenden Erdgraben liegen. Warum er von der Fahrbahn abkam, ist bisher nicht bekannt. Auch zur Höhe des Schadens gibt es bislang keine Informationen. Für die Bergung des Müllfahrzeugs musste eine Teilstrecke der Straße gesperrt werden. Die Sperrung dauert weiterhin an.