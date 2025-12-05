Eine brennende Wohnung in Halle löst am späten Abend einen Feuerwehreinsatz aus. Wie es für die Mieterin weitergeht.

Halle (Saale) - In Halle ist am Donnerstagabend eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Vollbrand geraten. Polizeiangaben zufolge wurden die Einsatzkräfte gegen 22.00 Uhr in die Otto-Dix-Straße gerufen. Dort brannte es in einer Erdgeschosswohnung aus bislang ungeklärter Ursache. Die 25-jährige Mieterin wurde dabei leicht verletzt.

Die betroffene Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Die übrigen Wohnungen des Hauses blieben verschont; im Treppenhaus kam es lediglich zu Rußablagerungen. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.