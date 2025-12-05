Pendler aufgepasst: Wegen einer Weichenreparatur am Ostbahnhof fahren mehrere S-Bahn-Linien am Freitagmorgen nur eingeschränkt.

Berlin - Zahlreiche S-Bahnen fahren am Freitagmorgen in Berlin nur eingeschränkt. Laut der Berliner S-Bahn ist der Grund eine Reparatur an einer Weiche in Ostbahnhof.

Den Angaben zufolge verkehrt die S5 nur zwischen Strausberg Nord/ Hoppegarten und Warschauer Straße. Außerdem ist die Linie S75 auf den Bereich zwischen Wartenberg und Lichtenberg beschränkt, hieß es weiter.

Die S9 verkehrt zwischen Flughafen BER und Treptower Park sowie zwischen Zoologischer Garten und Spandau, teilte die S-Bahn mit. Die S3 sei zwischen Erkner und Spandau unterwegs, dabei allerdings zwischen Ostbahnhof und Zoologischer Garten nur im 20-Minuten-Takt.