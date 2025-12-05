Baucontainer werden aufgebrochen, Werkzeuge gestohlen: In der Grafschaft Bentheim gehen Einbrecher auf Baustellen um. Der Schaden ist nicht unbeträchtlich.

Nordhorn - Unbekannte Täter haben im Landkreis Grafschaft Bentheim teure Werkzeuge von Baustellen gestohlen und einen Schaden in fünfstelliger Höhe angerichtet. In der Nacht zum Donnerstag seien Baucontainer in Nordhorn, Wietmarschen und Neuenhaus aufgebrochen worden, teilte die Polizei mit. In Nordhorn nahmen die Täter von einer Baustelle mehrere hochwertige Werkzeuge mit, der Schaden wird auf etwa 5.450 Euro geschätzt. Im Fall einer anderen Baustelle lag der Schaden bei rund 3.500 Euro.

Auch im Raum Wietmarschen kam es zu mehreren Einbrüchen und Einbruchversuchen auf Baustellen. In einem Fall lag der Schaden bei mehreren Tausend Euro. In Neuenhaus wurde ein Baucontainer aufgebrochen, aus dem die Täter diverse Geräte und Werkzeuge stahlen, der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.