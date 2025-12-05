Junge Menschen wollen gegen die geplante Wehrdienstreform auf die Straße gehen - auch während der Schulzeit. Das stößt nicht überall auf Begeisterung.

Hannover - Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg hat angesichts geplanter Proteste gegen die Wehrdienst-Pläne der Bundesregierung vor Schulstreiks oder Unterrichtsboykott gewarnt. Das sei nicht erlaubt, der heutige Freitag sei ein normaler Schultag, sagte die Grünen-Politikerin der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“.

Die schwarz-rote Koalition hatte sich auf einen zunächst freiwilligen Wehrdienst geeinigt. Dafür müssen alle 18-jährigen Männer Fragebögen ausfüllen und zu einer Musterung erscheinen. Gegen die Pläne rief die Initiative „Schulstreik gegen Wehrpflicht“ zu Demonstrationen auf. In vielen deutschen Städten wollen junge Menschen dann auf die Straße statt in die Schule gehen, darunter auch in Hannover, Braunschweig, Göttingen, Leer, Lüneburg oder Bremen.

Hamburg äußerte dem Bericht zufolge aber auch Verständnis für Proteste gegen die Pläne des Bundes: „Die Wiedereinführung der Wehrpflicht wäre ein massiver Einschnitt in die Lebensplanung junger Menschen“, sagte sie. „Ich halte es für richtig, zunächst auf Freiwilligkeit zu setzen und Bundeswehr sowie Freiwilligendienste attraktiver zu machen.“