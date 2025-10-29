Groß und Klein für Wissenschaft begeistern - das ist das Ziel eines Festivals in Halle. Die Veranstalter setzten auf einen intensiven Dialog zwischen den Akteuren und dem Publikum.

Halle - Es geht um Kreativität, um neue Erkenntnisse und um Begegnungen: Halle ist zum achten Mal Gastgeber des Wissenschafts- und Medienfestivals „Silbersalz“. Bis 2. November werden stadtweit an 14 Orten Installationen, Vorträge, Diskussionen und Filmvorführungen geboten, wie die Veranstalter mitteilten.

Unter dem Motto „Es funkt!“ soll es mehr als hundert Veranstaltungen unterschiedlicher Kunstformen geben, hieß es. Erwartet werden rund 140 Gäste aus verschiedenen Ländern, darunter Wissenschaftler sowie Künstlerinnen und Künstler. 2024 lockte das Silbersalz-Festival den Angaben nach mehr als 34.000 Menschen an.

Wissenschaft wird lebendig, greifbar und zugänglich

Leicht verständlich und anschaulich will das Festival der breiten Öffentlichkeit neue Erkenntnisse über Energie, Biodiversität und digitale Transformation vermitteln. Wissenschaft wirke nur, wenn sie verstanden werde, hieß es. „Das Festival schafft Vertrauen durch Transparenz, Verständnis durch echte Begegnung, Dialog ohne Berührungsängste und Respekt für unterschiedliche Perspektiven“, sagte Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos).

Zentraler Ort des fünftägigen Festivals ist ein ehemaliges mehrstöckiges Kaufhaus in der Innenstadt von Halle. Hier werden auf rund 8.000 Quadratmetern Workshops, Ausstellungen und Filmvorführungen geboten. Auch der Marktplatz ist ein Festivalort. Dort baute ein Künstlerkollektiv die interaktive Installation „Loop“ auf, mit der Besucherinnen und Besucher in die Anfänge des Kinos reisen können.

Filmpremieren im Programm

Auch das Gesprächsformat „Komm, setz dich“, Live-Podcasts und eine Preisverleihung gehören zum Programm. Weiterhin werden 24 Filme und sechs Kurzfilmprogramme präsentiert, darunter einige Deutschlandpremieren. Es geht dabei um Themen wie Weltraum, Natur- und Tierwelt sowie Künstliche Intelligenz.

Das Silbersalz-Festival wurde 2018 von der Robert Bosch Stiftung und dem Documentary Campus ins Leben gerufen. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.