In Oberkrämer brennt eine Kompostieranlage. Der Rauch ist so stark, dass die Feuerwehr eine Warnmeldung für das Gebiet ausspricht. Was sollen Anwohner beachten?

Oberkrämer - In Oberkrämer (Landkreis Oberhavel) warnt die Feuerwehr aktuell vor einer starken Rauchentwicklung durch einen Brand in einer industriellen Kompostieranlage. Wie ein Sprecher bestätigte, sind die Ortsteile Vehlefanz und Karlsruh betroffen.

Bewohner werden gebeten, Fenster und Türen zu schließen sowie Belüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Es besteht eine amtliche Gefahrenmeldung, die auch für Teile der Autobahn 10 gilt. Für wie lange diese gilt, war bisher nicht bekannt. Die Feuerwehr ist aktuell vor Ort und löscht den Brand.