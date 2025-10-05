Hinter dem VfL Osnabrück liegt eine der schwersten Spielzeiten der Vereinsgeschichte. Aktuell aber läuft es bemerkenswert gut.

Osnabrück - Vor genau einem Jahr war der VfL Osnabrück der Viertklassigkeit so nah wie noch nie. Derby-Niederlage in Bielefeld, Tabellenplatz 20 nach zehn Spielen - nichts lief zusammen im Herbst 2024.

Zwölf Monate später hat sich vieles entwickelt. Nach dem 4:1 (0:1)-Sieg bei Waldhof Mannheim sind die Osnabrücker seit acht Spielen in der 3. Fußball-Liga ungeschlagen und gehen auf dem Aufstiegsrelegationsplatz in die Länderspielpause. „Wir glücklich, die Fans glücklich – alle glücklich“, sagte der Doppeltorschütze Robin Meißner.

Mannheim-Trainer lobt VfL

Sieben Neuzugänge inklusive Meißner standen in Mannheim in der Startformation. Auch das spricht aktuell dafür, dass der VfL bei seinem großen Umbruch im Sommer einige richtige Entscheidungen getroffen hat.

Nach dem frühen 0:1 durch David Lohkemper (14.) hatten die Osnabrücker die Kraft, auch im dritten Spiel in nur sieben Tagen noch einmal zurückzuschlagen. Meißner (49./58.), Frederik Christensen (64.) und Ismail Badjie (87.) trafen nach der Pause. „Viele Mannschaften kommen in dieser Liga über Intensität. Wenn dem VfL das gelingt, ist er eine Macht in der Liga“, lobte auch Mannheims Trainer Luc Holtz.

Sein Kollege Timo Schultz übernahm die Osnabrücker im Sommer nach erfolglosen Stationen in Basel und Köln. Was sein Team aktuell so stark macht, hatte er bereits nach dem 2:0 gegen Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg erklärt: „Kein Hurra-Fußball, kein Fallrückzieher und kein doppelter Doppelpass – aber es ist das, was wir können.“