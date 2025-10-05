weather regenschauer
Verkehr Tödlicher Unfall im Landkreis Stade

Feuerwehr, Hubschrauber, gesperrte Landstraße: Nach einem Zusammenstoß zweier Autos kämpfen Einsatzkräfte um das Leben eines Mannes.

Von dpa 05.10.2025, 14:35
Bei einem Unfall im Landkreis Stade ist ein Mann tödlich, ein anderer schwer verletzt worden.
Bei einem Unfall im Landkreis Stade ist ein Mann tödlich, ein anderer schwer verletzt worden. -/Polizeiinspektion Stade/dpa

Kutenholz - Ein 60 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall auf nasser Straße im Landkreis Stade tödlich verletzt worden. Ein 34-Jähriger wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. 

Nach ersten Erkenntnissen verlor der 60-Jährige am Samstagnachmittag in der Nähe der Gemeinde Kutenholz in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto schleuderte auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen das Auto des 34-Jährigen. 

Infolge des Zusammenstoßes wurde der 60-Jährige in seinem Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn mit schwerem technischem Gerät. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik, doch er starb. 

Der 34-Jährige wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht, bei ihm besteht nach Angaben der Polizei keine Lebensgefahr. Nach dem Unfall wurde die Dorfstraße (L123) zwischen Kutenholz-Essel und Bremervörde-Hesedorf vorübergehend gesperrt.