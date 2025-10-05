Ein 21-Jähriger lernt eine vermeintlich junge Frau in einem Chat kennen und verabredet sich mit ihr zum Sex. Doch es kommt anders.

Ein 21-Jähriger hat sich mit einer jungen Frau zum Sex verabredet und ist stattdessen verprügelt und ausgeraubt worden. (Symbolbild)

Bremen - Ein 21-Jähriger ist in Bremen in eine Erotikfalle gelockt, ausgeraubt und verprügelt worden. Der junge Mann hatte sich am Samstag über ein Chatportal zum Sex verabredet, wie die Polizei mitteilte.

Der 21-Jährige wollte sich demnach mit einer vermeintlich 17-Jährigen treffen, die er zuvor in einem Chat kennengelernt hatte. Er sollte zu einem Waldstück kommen. Dort sprangen laut Polizei jedoch drei Unbekannte aus einem Gebüsch. Der junge Mann versuchte zu flüchten und stürzte. Daraufhin traten und schlugen die Täter mit Schlagstöcken auf ihn ein. Sie raubten seine Geldbörse und seine Autoschlüssel.

Mit Rippenfraktur und Hämatomen ins Krankenhaus

Dann zerrten sie ihn laut Polizei zu einem Mülleimer, fesselten ihn mit Klebeband und banden ihn am Mülleimer fest. Anschließend flüchtete das Trio mit dem Auto des 21-Jährigen in unbekannte Richtung. Das Opfer konnte sich kurze Zeit später selbst befreien und mit Hilfe von Zeugen die Polizei alarmieren. Der 21-Jährige wurde schwer verletzt, er kam mit einer Rippenfraktur und Hämatomen am ganzen Körper ins Krankenhaus.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht Zeugen und das Auto des jungen Mannes.