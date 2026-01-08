In den kommenden Tagen könnte es in Sachsen vielerorts viel schneien und frostig kalt sein. Das sorgt auch bei Bussen und Bahnen für Änderungen. Im Vogtland soll ein Wetterchaos verhindert werden.

Durch das Wetter kommt es auf Verbindungen der Vogtlandbahn zu Einschränkungen. (Symbolbild)

Dresden - Wegen der winterlichen Temperaturen kommt es im Bus- und Bahnverkehr im Vogtland zu Einschränkungen. „Um ungeplante Zugausfälle zu vermeiden, führt die Vogtlandbahn bis auf weiteres einen betriebsbedingten Winterfahrplan ein“, teilte die Länderbahn mit. Die der eingesetzten Triebwagen seien bei frostigen Temperaturen anfälliger für Störungen, hieß es.

Alle Regionalbahnen der Linie 5, die zwischen Mehlteuer/Plauen und Falkenstein fahren, entfielen ab Freitag (9. Januar) bis auf weiteres, hieß es. Die Bahnen würden durch Busse ersetzt. Auf der Linie 2 werde ab Montag (12. Januar) nach dem Wochenendfahrplan gefahren. Davon ausgenommen seien die Schülerzüge, hieß es. Ausgefallene Züge würden auch hier durch Busse ersetzt. Die Fahrzeiten verlängerten sich auf beiden Linien jeweils um eine Viertelstunde.

Änderungen auch im Busverkehr möglich

Auch der Verkehrsverbund Vogtland teilte mit, dass es vor allem am Freitag im gesamten Vogtlandkreis zu Einschränkungen im Bus- und Bahnverkehr kommen kann. „Die Busse und Bahnen verkehren abhängig von der jeweiligen Wetterlage, der aktuellen Verkehrssituation sowie dem Zustand der Straßen und Bahnstrecken“, hieß es. Kurzfristige Verspätungen, Umleitungen oder Fahrtausfälle seien nicht auszuschließen. Die Bahnbetreiber baten die Fahrgäste darum, sich aktuell und rechtzeitig zu informieren.