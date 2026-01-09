Die Hosen sind sportlich geschnitten, die Softshelljacke mit herausnehmbarem Warmfutter ausgestattet. Sachsen-Anhalts Polizisten werden für die Streife neu eingekleidet.

Eine Polizistin und ein Polizist tragen im Lager der Polizeiinspektion Zentrale Dienste der Bereitschaftspolizei die neue Streifendienstbekleidung für die Landespolizei Sachsen-Anhalt.

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Polizeibeamtinnen und -beamte werden neu eingekleidet. Nach mehr als 15 Jahren bekomme die Landespolizei eine moderne Streifendienstbekleidung, teilte das Innenministerium in Magdeburg mit. Neue Sommer- und Winterhosen gehören ebenso dazu wie eine Softshelljacke und eine überarbeitete Regendienstbekleidung.

„Die neue Ausstattung ist hochwertig, langlebig und optimal auf die Anforderungen des täglichen Einsatzes abgestimmt“, heißt es aus dem Ministerium. Die Gesamtkosten beliefen sich auf rund 1,7 Millionen Euro.

Polizisten testeten neue Kleidung

Vorangegangen waren Tragetests, an denen 50 Polizeivollzugsbeamte teilnahmen, wie es hieß. „Die Ergebnisse des Tragetests flossen direkt in die Gestaltung der finalen Muster ein.“ Die neue Dienstbekleidung vereine moderne Materialien, durchdachte Funktionen und hohen Tragekomfort, so das Ministerium.

Die Hose etwa sei sportlich geschnitten, aus strapazierfähigem Ripstop-Gewebe gefertigt und verfüge über elastische Einsätze für optimale Bewegungsfreiheit. Es gebe zusätzliche Taschen und eine Knieverstärkung sowie einen Saum mit Weitenverstellung. Die Softshelljacke sei ergonomisch gestaltet, körpernah geschnitten und mit herausnehmbarem Warmfutter ausgestattet.