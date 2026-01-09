Bei den Verdächtigen handelt es sich um Kinder und Jugendliche. (Symbolbild)

Bremerhaven - Bei Bremerhaven wurden Eisblöcke auf die Autobahn geworfen. Kinder und Jugendliche sollen sie bereits am Donnerstag von einer Brücke aus auf die A27 geworfen haben, wie die Polizei mitteilte. Die drei Verdächtigen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren wurden demnach in der Nähe gefasst.

Den Angaben nach wurden mehrere Autos von den Eisblöcken getroffen. Welche Schäden verursacht wurden, war zunächst nicht bekannt. Informationen zu Verletzten gab es keine.