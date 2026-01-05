Wenn es auf den Straßen eisig und glatt ist, steigt die Gefahr für Unfälle. Im Landkreis Sonneberg ist ein Winterräumfahrzeug ins Schleudern geraten.

Neuhaus am Rennweg - Ein Winterräumfahrzeug ist im Landkreis Sonneberg in ein Haus gekracht und hat einen hohen Sachschaden verursacht. Das Fahrzeug sei in Neuhaus am Rennweg wegen winterlicher Straßenverhältnisse ins Schleudern geraten, teilte die Polizei mit. Der 22 Jahre alte Fahrer sei bei dem Unfall nicht verletzt worden.

Den Angaben nach belaufe sich der Schaden auf ungefähr 60.000 Euro. Sowohl das Haus als auch das Fahrzeug seien „nicht unerheblich“ beschädigt worden, hieß es. Die Feuerwehr habe das Haus abstützen müssen. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen.