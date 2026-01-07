Ein Postauto wird nach einem Zusammenstoß mit einer Regionalbahn mehrere Meter mitgeschleift. Der Autofahrer erleidet schwere Verletzungen, der Lokführer wird leicht verletzt.

Steinach - Bei dem Zusammenstoß einer Regionalbahn mit einem Postauto in Steinach (Kreis Sonneberg) sind die beiden Fahrer verletzt worden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr das Auto trotz Haltesignals auf einen Bahnübergang, wo es in die heranfahrende Bahn krachte, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Zug schleifte den Wagen auf den Schienen mehrere Meter mit.

Der 48 Jahre alte Autofahrer wurde schwer verletzt und kam ins Krankenhaus, der 61 Jahre alte Lokführer erlitt leichte Verletzungen. Die Fahrgäste blieben unverletzt.

Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Der Gesamtschaden belaufe sich auf etwa 100.000 Euro. Zum Zustand der Schienen und zum Betrieb der Strecke machte die Polizei keine Angaben. Zuvor hatte der MDR berichtet.