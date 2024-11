In Niedersachsen und Bremen sind bisher noch keine winterlichen Straßenverhältnisse in Sicht. Die Autobahnmeistereien sind aber schon rechtzeitig auf glatte Straßen vorbereitet.

Hannover - Der Winterdienst für die Autobahnen in Niedersachsen und Bremen ist nach eigenen Angaben gut auf glatte und schneebedeckte Straßen vorbereitet. „Ab sofort können die Autobahnen im Schichtbetrieb von Schnee und Eis geräumt werden“, sagte ein Sprecher der Autobahn GmbH. Die Niederlassung Nordwest, die für einen Großteil der Autobahnen in Niedersachsen und Bremen, aber auch in Hessen zuständig ist, verfüge momentan über 180 Fahrzeuge für den Winterdienst.

Aktuell sind in verschiedenen Silos rund 38.500 Tonnen Streusalz eingelagert. Insgesamt 554 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stehen nach Angaben der Niederlassung Nordwest für den Winterdienst zur Verfügung. Für den nördlichen Teil Niedersachsens, Schleswig-Holstein und Hamburg ist die Niederlassung Nord zuständig. Hier wurden rund 18.000 Tonnen Salz eingelagert und 227 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in zehn Autobahnmeistereien sind für den Winterdienst eingesetzt.