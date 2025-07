Görlitz - Der Beginn der Grenzkontrollen auch auf polnischer Seite hat in Sachsen nach Einschätzung der Bundespolizei keine Verkehrsprobleme ausgelöst. „Wir haben keinerlei Rückstau nach Deutschland zu verzeichnen“, sagte ein Sprecher in Görlitz. Soweit es von Deutschland aus zu überblicken sei, herrsche auch in Polen freie Fahrt. Polen hätte bislang auch keine Menschen an der Grenze zurückgewiesen.

Seit Mitternacht werden Reisende an den 52 Übergängen entlang der deutsch-polnischen Grenze stichprobenartig überprüft. Die Kontrollen sollen zunächst bis zum 5. August andauern. Die Mitte-Links-Regierung in Warschau hat die Kontrollen als Reaktion auf deutsche Grenzkontrollen angeordnet. Deutschland kontrolliert seit Oktober 2023 stichprobenhaft an der Grenze zu Polen, um irreguläre Migration zu stoppen.