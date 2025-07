Wernigerode - Die Harzer Schmalspurbahnen steuern wieder den Brocken mit Dampfloks an. Da die Waldbrandgefahrenstufe wieder herabgesetzt worden sei, könne der Dampflockbetrieb zwischen Drei Annen Hohne und dem Brocken ab Dienstag wieder aufgenommen werden, hieß es in einer Mitteilung. Es gelte dann wieder der reguläre Fahrplan auf der Brockenbahn mit täglich acht Fahrtenpaaren zum höchsten Gipfel und zurück.

Wegen hoher Waldbrandgefahr fuhren zuletzt nur Dieselloks auf den Brocken. In Waldbrandzeiten sind Dampfloks gefährlicher als Dieselloks, da sie deutlich mehr Funken und heiße Aschepartikel ausstoßen. Seit Montag herrscht im Harz nur eine geringe Waldbrandgefahr. Der Deutsche Wetterdienst rechnet in den kommenden Tagen mit einer geringen bis sehr geringen Gefahr am Brocken.