Um Energie in der Produktion zu sparen, braucht es effiziente Anlagen - und zunächst einmal Investition. Energieminister Willingmann bestärkt Unternehmen darin, einen Umbau umzusetzen.

Magdeburg - Nach Ansicht von Sachsen-Anhalts Energieminister Armin Willingmann produzieren nicht ausreichend Unternehmen des Landes energieeffizient genug. Er glaube, „dass es hier bei vielen Unternehmen noch Luft nach oben gibt“, erklärte der SPD-Politiker. Es gibt ein Programm des Landes, das die energetische Sanierung von Produktionsanlagen unterstützt.

Seit der Neuauflage des Programms im April 2024 hätten nach Angaben des Umweltministeriums bislang 40 Unternehmen insgesamt 4,9 Millionen Euro bekommen, um ihre Produktion energieeffizienter zu machen. Das Ministerium wolle weitere Unternehmen unterstützen, etwa bei Austausch von Anlagen oder bei Maßnahmen zur energetischen Prozessoptimierung. Anträge könnten bei der Investitionsbank Sachsen-Anhalt gestellt werden.