Ein Mann möchte in Eisenberg einen Grill anfeuern, kurz darauf gibt es Explosion. Der Mann wird schwer verletzt. Die Polizei erklärt die Hintergründe.

Eisenberg - In einem Haus in Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis) hat es eine Explosion gegeben. Ein 81-Jähriger wurde schwer verletzt und kam in eine Spezialklinik, wie die Polizei Jena mitteilte. Der Mann wollte demnach am Donnerstagnachmittag einen Holzkohlegrill mit einem Gasbrenner anfeuern.

Die dazugehörige Gasflasche befand sich laut Polizei im Gebäude. Kurz nach Aufdrehen dieser Flasche kam es zur Explosion, wie es hieß. Das Haus wurde den Angaben zufolge stark beschädigt, ist aber nicht einsturzgefährdet. Die Beamten schätzen den Schaden auf einen mittleren fünfstelligen Wert.